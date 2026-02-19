В Алматинской области произошло землетрясение
Расчетная интенсивность в разных районах составила 2–3 балла.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Землетрясение зарегистрировано 19 февраля в 14:09 по времени г. Астаны сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По информации ведомства, эпицентр расположен в 311 км на юго-востоке от г. Алматы, на границе Кыргызстана и Китай.
Координаты эпицентра 42.176º с.ш. 80.438º в.д. Глубина 15 км.
Энергетический класс землетрясения 12.8. Магнитуда MPV 5.3.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
Алматинская обл. Райымбекский р-н с. Нарынкол 3 б.,66 км
Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген 3 б.,137 км
Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты 2 б.,193 км
Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек 2 б.,201 км
Жетысуская обл. Панфиловский р-н г. Жаркент 2 б.,224 км
Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек 2 б.,238 км
Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова 2 б.,266 км
Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное 2 б.,268 км
Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень 2 б.,269 км
Самое читаемое
- Жильцов четырехэтажки в центре Астаны круглый год топит канализацией
- В Туркестанской области массово ловят торговцев на завышении цен
- КНБ подтвердил досудебное расследование в отношении экс-заместителя акима Костанайской области
- Казахстан стал первой страной ЦА, ратифицировавшей Токийскую конвенцию
- В Казахстане вводят новые правила интернет-покупок: появятся НДС и отдельная декларация