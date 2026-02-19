Землетрясение зарегистрировано 19 февраля в 14:09 по времени г. Астаны сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, эпицентр расположен в 311 км на юго-востоке от г. Алматы, на границе Кыргызстана и Китай.

Координаты эпицентра 42.176º с.ш. 80.438º в.д. Глубина 15 км.

Энергетический класс землетрясения 12.8. Магнитуда MPV 5.3.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

Алматинская обл. Райымбекский р-н с. Нарынкол 3 б.,66 км

Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген 3 б.,137 км

Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты 2 б.,193 км

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек 2 б.,201 км

Жетысуская обл. Панфиловский р-н г. Жаркент 2 б.,224 км

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек 2 б.,238 км

Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова 2 б.,266 км

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное 2 б.,268 км

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень 2 б.,269 км