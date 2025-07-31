Экологическое мероприятие собрало более 150 участников — эковолонтёров, представителей молодёжных объединений, общественников и неравнодушных жителей района. В ходе акции были очищены от бытового мусора общественные территории, высажены зелёные насаждения, проведены разъяснительные беседы по вопросам охраны окружающей среды и обращения с отходами. С приветственным словом к участникам обратился депутат районного маслихата Алмасбек Қожабекұлы Сатибаев. Он подчеркнул, что участие каждого человека в подобных инициативах — это вклад в будущее, в экологическую безопасность и здоровье общества.

В результате акции в Илийском районе было собрано около 3 тонн мусора, привлечено 10 единиц техники. Активисты выразили готовность продолжать экологическую работу на регулярной основе.

Данное мероприятие стало частью масштабной кампании, реализуемой по всей области. Только с начала текущего года в рамках акции "Таза Қазақстан" участие приняли 242,5 тыс. человек и 8 836 предприятий и организаций. Совместными усилиями собрано 7,1 тыс. тонн мусора, высажено 76 702 деревьев и 14 тыс. килограммов семян различных пород деревьев. В экологических мероприятиях было задействовано 2 749 единиц техники, в том числе в 429 школах региона, где посажено 11,2 тыс. деревьев.

Особое внимание уделено благоустройству территорий: очищены дворы 3 048 многоквартирных домов, 55 парков и скверов, 906 памятников истории и культуры, а также 1 055 социальных объектов.

Для формирования устойчивой экологической культуры среди населения утверждён медиаплан. С начала 2025 года в социальных сетях и средствах массовой информации опубликовано более 22 тысяч материалов. Кроме того, активно ведётся информационно-разъяснительная работа о деятельности телеграм-бота для приёма экологических сообщений. Более 200 информационных статей размещено в официальных интернет-ресурсах, социальных сетях, чатах объединений собственников имущества, рабочих чатах организаций и учреждений. Установлено 43 тематических баннера в ключевых точках области.

Акция "Таза Қазақстан" стала не просто инициативой по уборке — она превратилась в мощное движение, объединяющее усилия государства, бизнеса и общества ради чистого будущего.

Фото: Акимат Алматинской области.