Прокуратура Алматинской области добилась завершения расследования уголовного дела об убийстве, совершённом почти два десятилетия назад. Третий соучастник преступления установлен и осужден, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщили в надзорном органе, преступление было совершено в сентябре 2006 года в городе Алматы. Трое лиц под видом таксистов посадили в автомобиль гражданку Кыргызской Республики. Женщину задушили, ее личные вещи похитили, а тело оставили на автодороге «Алматы – Капшагай».

В 2007 году двое соучастников были осуждены. Производство в отношении третьего фигуранта было приостановлено. При этом дело фактически находилось в архиве и, вопреки установленным требованиям, не значилось в списке нераскрытых убийств прошлых лет.

В прокуратуре отметили, что выявление данного факта стало возможным благодаря аналитической работе сотрудников ведомства Аиды Иманалиевой и Алии Сарсекеевой. В ходе мониторинга дел прошлых лет ими было установлено необоснованное приостановление производства и отсутствие должного контроля за розыском подозреваемого.

Сотрудниками прокуратуры проведена детальная сверка базы данных, запрошены дополнительные сведения, что позволило установить фактическое местонахождение подозреваемого «К» на территории Карасайского района.

«Именно инициатива и профессионализм Иманалиевой и Сарсекеевой позволили восстановить справедливость. Ими были даны четкие указания органам следствия, а ход расследования взят на особый контроль», - отметили в ведомстве.

9 июля 2025 года подозреваемый был задержан. После сбора доказательств уголовное дело направлено в суд.

24 февраля 2026 года судом вынесен обвинительный приговор. Виновный приговорен к 16 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.