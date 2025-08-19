В Алматинской области продолжается ремонтно-строительная кампания на участке республиканской автодороги "Алматы – Шамалган – Узынагаш", более известной как "верхняя трасса", передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казавтожол". Работы ведутся на отрезке 20–23 км, проходящем через село Райымбек.

Эта дорога ежедневно обслуживает свыше 40 тысяч автомобилей, соединяя Алматы с Каскеленом, Узынагашем и другими населенными пунктами. Чтобы снизить нагрузку и повысить пропускную способность, трассу расширяют в рамках проекта среднего ремонта.

По данным подрядчиков, уже расширены три километра дороги и ведется укладка нового покрытия. Завершение проекта позволит улучшить безопасность движения и сократить время в пути для тысяч автомобилистов и пассажиров региона.