В Алматинской области решили проблему с дорогами в жилом массиве

В Алматинской области прокуратура добилась решения многолетней проблемы с дорожной инфраструктурой в жилом массиве «Жана Алем» села Отеген батыр. Принятые меры позволят улучшить условия проживания более чем для 1 500 человек.

Как сообщили в прокуратуре, в 2014 году земельный участок площадью 63 гектара разделили на 664 самостоятельных участка и продали под индивидуальное жилищное строительство. Впоследствии на этой территории сформировался жилой массив «Жана Алем».

Однако на протяжении более 10 лет здесь не проводились работы по благоустройству улиц и организации дорожной инфраструктуры. Причиной стало то, что соответствующие земли оставались в частной собственности прежнего землепользователя.

Из-за этого местные власти не могли приступить к обустройству улиц, строительству тротуаров и установке уличного освещения. Сложившаяся ситуация создавала неудобства для жителей, затрудняла своевременный проезд экстренных служб и способствовала возникновению предпосылок для правонарушений.

Для защиты интересов жителей прокуратура Илийского района обратилась в суд.

По решению суда собственник передал государству земельные участки общей площадью 20 гектаров. Это позволило местным властям приступить к планированию и реализации работ по строительству и обустройству дорожной сети, а также развитию другой инфраструктуры.

Ожидается, что принятые меры улучшат условия проживания более чем 1 500 жителей жилого массива.