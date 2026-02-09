В селе Бесагаш Алматинской области со склона горы сошел грунт, передаёт BAQ.KZ.

По информации акимата Талгарского района, инцидент произошел 8 февраля в коттеджном городке "Бурабай". Причиной схода стали неблагоприятные погодные условия и переувлажнение почвы.

Грунтовая масса преодолела бетонную подпорную стену и затронула территории частных домов № 8 и № 24а по улице Баянауыл. На участке дома № 8 были повреждены навес, легковой автомобиль и хозяйственная постройка. Общий объем сошедшего грунта составил около 465 кубометров. На территорию дома № 24а попало примерно 5 кубометров земли, значительного ущерба там не зафиксировано.

По данным местных властей, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время специалисты проводят очистку территории и восстановительные работы. Также рассматривается вопрос финансирования строительно-монтажных работ и привлечения профильных служб для укрепления склона.

Для обеспечения безопасности и освещения участка установлена световая башня. С жителями ближайших домов проведены разъяснительные беседы о мерах предосторожности и алгоритме действий на случай повторного схода грунта.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, к ликвидации последствий привлечены около 20 человек личного состава и 9 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, полиции и службы "Казселезащита".