По итогам 2025 года в Алматинской области были трудоустроены 27 360 молодых граждан. Через портал Enbek.kz около 7 тысяч молодых людей нашли постоянную работу. В рамках программ "Первое рабочее место", молодежной практики и "Контракта поколений" занятостью было охвачено более 3 900 человек, передаёт BAQ.KZ.

Кроме того, по проекту "Бизнес бастау" 91 участнику, намеренному открыть собственное дело, предоставлены государственные гранты в размере 1,5 млн тенге. Также были вручены гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары" и оказана финансовая поддержка в рамках премии "Заңғар".

В рамках проекта "Жасыл ел" сельская молодежь была обеспечена сезонной занятостью. Волонтеры региона в рамках республиканского марафона "Игі істер" удостоены звания "Самый добрый регион", а пять организаций были награждены международной премией "Волонтер года".

В целях развития волонтерского движения разработано новое электронное приложение. Помимо этого, проведены различные форумы, объединившие активную молодежь со всех районов области.

Также в Балхашском, Кегенском, Райымбекском и Карасайском районах введены в эксплуатацию молодежные центры, а в городе Конаев открыт коворкинг-центр. В текущем году реализация данных инициатив будет продолжена. Планируется открытие еще четырех новых молодежных центров в Енбекшиказахском и Уйгурском районах.

Как отметил руководитель управления молодежной политики Алматинской области, в настоящее время разрабатывается специальный план по развитию молодежной инфраструктуры и созданию рабочих мест в Илийском, Талгарском и Карасайском районах.

"Мы разрабатываем специальный трехлетний план. Его основная цель — решение вопросов миграции и обеспечение стабильных рабочих мест в каждом из 9 районов и 2 городов области, особенно в Илийском, Талгарском и Карасайском районах, расположенных вблизи Алматы. Также приоритет будет отдан формированию инфраструктуры для молодежи в сельских населенных пунктах", — сообщил Мади Ахметов.

Отметим, что в Алматинской области численность молодежи в возрасте до 35 лет превышает 432 тысячи человек, что составляет около 30% от общей численности населения региона. Реализуемые инициативы направлены на раскрытие потенциала молодежи и повышение ее социальной активности.