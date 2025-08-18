В Алматинской области среди кукурузы нашли 50 кг конопли
Спецоперацию провели полиция и КНБ.
Сегодня, 04:39
141Фото: polisia.kz
В Енбекшиказахском районе Алматинской области полицейские пресекли незаконное выращивание конопли, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. Спецоперация прошла в рамках мероприятия "Қарасора — 2025" при участии управления по противодействию наркопреступности и ДКНБ.
На территории крестьянского хозяйства площадью 4,5 га среди кукурузных насаждений обнаружили 233 куста конопли, а в шалаше — 58 пробирок с семенами марихуаны. Общая масса изъятых растений превысила 49 килограммов.
Задержан 36-летний местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, что незаконный оборот наркотиков влечёт строгую уголовную ответственность.
