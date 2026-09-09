В Алматинской области строят тепличный комплекс за 18,1 млрд тенге

В Алматинской области реализуют проект тепличного комплекса полного цикла стоимостью 18,1 млрд тенге. Его производственная и складская мощность должна составить до 12 тыс. тонн плодоовощной продукции в год, передает BAQ.KZ.

Проект реализует ТОО «Alatau Green Production». Общая площадь комплекса составит 16 га. На половине территории, 8 га, планируется выращивать высокопродуктивные гибриды овощных культур.

В проект входит строительство складской и инженерной инфраструктуры для длительного хранения сезонных овощей.

Минсельхоз РК

После запуска комплекса планируется создать более 400 рабочих мест. По расчетам инвестора, предприятие сможет ежегодно добавлять к валовому региональному продукту Алматинской области 8-10 млрд тенге.

Компания связывает проект и с ценами на социально значимые продукты. За счет роста производства, хранения овощей и сокращения числа посредников инвестор прогнозирует снижение цен не менее чем на 10%.

Минсельхоз РК

Сейчас в Алматинской области работают 49 тепличных хозяйств общей площадью 87,2 га. Из них 19 относятся к промышленным и еще 19 к фермерским.

Объем производства тепличной продукции составляет 15,9 тыс. тонн. На томаты приходится 9,3 тыс. тонн, на огурцы 5,8 тыс. тонн, еще 0,8 тыс. тонн составляет зелень.

Минсельхоз РК

Основная часть продукции поступает на рынки Алматы и Алматинской области.

На внешние рынки предприятия региона поставили 1 434,3 тонны тепличной продукции.