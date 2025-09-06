Сегодня в селе Алмалыбак Карасайского района Алматинской области произошло загорание камыша, передаёт BAQ.KZ.

К ликвидации возгорания привлечены силы и средства ДЧС Алматинской области и города Алматы, а также вертолёт "Казавиаспас" МЧС РК, оснащённый водосливным устройством. На данный момент воздушным судном выполнено пять сбросов воды.

Работы по тушению продолжаются. По информации МЧС, ситуация находится под контролем, угрозы населённым пунктам нет.