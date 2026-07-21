Стали известны подробности гибели тройни в больнице в Алматинской области

Тройня умерла после преждевременных родов в Алматинской области. В областном Управлении здравоохранения прокомментировали смерть тройни в больнице города Каскелен, передает корреспондент BAQ.KZ.

По информации ведомства, беременная женщина проживает в селе Узынагаш Жамбылского района и состояла на учете по беременности по месту жительства. В течение этой беременности она несколько раз проходила лечение, направленное на сохранение беременности.

18 июля 2026 года в 03:00 женщину доставили в Карасайскую клиническую многопрофильную центральную районную больницу бригадой скорой медицинской помощи. Она жаловалась на отхождение околоплодных вод, которое произошло за два часа до госпитализации, а также на начавшиеся регулярные схватки.

Как сообщили в управлении здравоохранения, из-за многоплодной беременности (тройни), регулярной родовой деятельности и излития околоплодных вод перевести пациентку в другое медицинское учреждение было невозможно. В такой ситуации существовал высокий риск осложнений, которые могли угрожать жизни женщины и детей, включая стремительные роды, преждевременную отслойку плаценты, выпадение пуповины и развитие инфекции.

Также в ведомстве отметили, что рождение тройни на сроке 25 недель является крайне тяжелым случаем и требует срочной госпитализации. В связи с этим пациентка была принята в стационар.

В 07:00 женщина родила трех детей. По словам врачей, вес всех новорожденных был крайне низким.

"Дети с массой тела при рождении до 500 граммов относятся к категории детей с экстремально низкой массой тела. В таких случаях жизненно важные органы, особенно легкие и центральная нервная система, еще не успевают полностью сформироваться", – сообщили в управлении в ответ на запрос редакции.

В настоящее время по данному факту проводится внутренний аудит качества оказанной медицинской помощи.