В Алматинской области устранены нарушения при трудоустройстве лиц с инвалидностью

Прокуратура Алматинской области выявила нарушения при реализации мер государственной поддержки по трудоустройству лиц с инвалидностью.

Согласно пункту 2 статьи 107 Социального кодекса РК, для обеспечения занятости лиц с инвалидностью работодателям со списочной численностью работников от 50 человек устанавливается квота рабочих мест в размере от 2 до 4%.

В Алматинской области под действие данной нормы подпадает 471 организация. При этом общее количество квотируемых рабочих мест должно составлять не менее 963.

Однако на 2026 год квоты были утверждены лишь для 55 организаций — всего на 97 рабочих мест.

Таким образом, установленный механизм поддержки охватывал значительно меньше организаций, чем предусмотрено законодательством, что ограничивало возможности трудоустройства лиц с инвалидностью.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к ответственности.