В ночь на 15 сентября на 147 км автодороги Алматы-Шелек-Хоргос произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Changan столкнулся с прицепом грузового автомобиля Volvo, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения легковой автомобиль загорелся и полностью сгорел. Водитель, получив тяжелые травмы и ожоги, скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции незамедлительно возбудили уголовное дело по факту ДТП. В данный момент проводятся все необходимые следственные действия, направленные на тщательное и объективное установление всех обстоятельств происшествия.

Правоохранительные органы призывают свидетелей и очевидцев обратиться с любой информацией, которая может помочь в расследовании.