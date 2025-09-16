В Алматинской области водитель авто погиб в пожаре после ДТП с грузовиком
Жуткое ДТП на трассе Алматы-Шелек.
В ночь на 15 сентября на 147 км автодороги Алматы-Шелек-Хоргос произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки Changan столкнулся с прицепом грузового автомобиля Volvo, который двигался в попутном направлении.
В результате столкновения легковой автомобиль загорелся и полностью сгорел. Водитель, получив тяжелые травмы и ожоги, скончался на месте происшествия.
Сотрудники полиции незамедлительно возбудили уголовное дело по факту ДТП. В данный момент проводятся все необходимые следственные действия, направленные на тщательное и объективное установление всех обстоятельств происшествия.
Правоохранительные органы призывают свидетелей и очевидцев обратиться с любой информацией, которая может помочь в расследовании.
