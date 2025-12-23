В городе Қонаев вынесен приговор по уголовному делу о гибели отдыхающего на Капшагайском водохранилище, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Суд признал гражданина Т. виновным в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлёкшем смерть человека.

Как установило следствие, 2 июля 2025 года подсудимый, оказывая услуги по прокату катера, вышел в акваторию Капшагайское водохранилище в сумеречное время при ограниченной видимости и с превышением допустимого количества пассажиров. В ходе движения он совершил наезд на купавшегося гражданина Б., который от полученных травм скончался. Действия водителя катера были квалифицированы по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде трёх лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере водного транспорта сроком на три года.

Суд, учитывая обстоятельства дела, назначил гражданину Т. наказание в виде двух лет лишения свободы с запретом на деятельность в сфере водного транспорта сроком на два года. Осуждённый был взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

В прокуратуре города Қонаев отметили, что пренебрежение правилами эксплуатации маломерных судов регулярно приводит к трагическим последствиям, и напомнили об ответственности лиц, оказывающих услуги проката и выходящих на воду, за безопасность отдыхающих.