В Алматинской области по факту трагического дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни шести человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает BAQ.kz.

По данным ДП, авария произошла на 65-м километре автодороги Алматы – Бишкек. Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате столкновения оба водителя и трое пассажиров скончались на месте. Еще один пассажир был доставлен в больницу, однако умер, несмотря на усилия медиков. Кроме того, пять человек получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей.

В полиции отметили, что проводится всестороннее расследование для установления всех обстоятельств происшествия. Ход следствия находится на особом контроле руководства ДП Алматинской области.