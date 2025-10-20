Строительная отрасль Алматинской области продолжает расти ускоренными темпами, передает BAQ.KZ. По итогам девяти месяцев 2025 года объём работ в строительной сфере увеличился на 21,1%, что отражает высокий уровень инвестиционной активности и эффективную реализацию инфраструктурных программ.

Во время недавней рабочей поездки аким Алматинской области Марат Султангазиев посетил Талгарский, Карасайский и Илийский районы, где ознакомился с ходом социально-экономического развития и реализацией ключевых проектов. По его словам, развитие строительного сектора и обеспечение населения доступным и комфортным жильём остаются приоритетными задачами региона. За последние три года в области введено в эксплуатацию 177 тысяч квадратных метров жилья.

Активное жилищное строительство ведётся в Конаеве, а также в Карасайском, Талгарском и Илийском районах. В новых микрорайонах Конаева уже построены дома с полной инженерной инфраструктурой и социальными объектами. В Илийском районе новое жильё получили около 600 семей, а в Карасайском и Талгарском продолжается строительство жилых комплексов и социальных учреждений. Особое внимание уделяется обеспечению жильём социально уязвимых категорий граждан: за последние годы им предоставлено 235 квартир.

Одним из крупнейших проектов региона стал жилой комплекс ZERGER, реализуемый группой компаний "Монолит" в Илийском районе. Он включает 46 домов и 1372 квартиры, на стройке задействовано около 250 специалистов. Проект предусматривает благоустроенные зоны отдыха, прогулочную аллею длиной 360 метров, парковочные места и систему видеонаблюдения. Группа компаний "Монолит" активно развивает корпоративную социальную ответственность: в прошлом году за счёт собственных средств компания подарила две квартиры олимпийскому призёру и его тренеру.

В целом, по данным акимата, в 2025 году в Алматинской области запланировано строительство 960 тысяч квадратных метров жилья, из которых 901,5 тысячи уже введены в эксплуатацию — это 93,9% годового плана и на 116% выше показателя прошлого года.