Казахстанские сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в Алматинской области, передает BAQ.KZ.

Подземные толчки произошли 23 ноября в 18:12 по времени Астаны.

По данным Института геофизических исследований Национального ядерного центра, эпицентр находился в 11 километрах к юго-востоку от села Жаланаш. Магнитуда подземных колебаний составила 3,7, энергетический класс - 8,6. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.