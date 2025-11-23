В Алматинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7
Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки вблизи села Жаланаш.
Сегодня, 23:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:22Сегодня, 23:22
82Фото: pixabay.com
Казахстанские сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в Алматинской области, передает BAQ.KZ.
Подземные толчки произошли 23 ноября в 18:12 по времени Астаны.
По данным Института геофизических исследований Национального ядерного центра, эпицентр находился в 11 километрах к юго-востоку от села Жаланаш. Магнитуда подземных колебаний составила 3,7, энергетический класс - 8,6. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Самое читаемое
- Костанайская область обновляет дороги: финансирование выросло в 3,6 раза
- Глава Минздрава обратилась к работникам скорой помощи и заявила о готовящихся мерах поддержки
- На смертельной трассе в Карагандинской области впервые нанесли сигнальную полосу
- В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N5
- Украина и США начнут переговоры по мирному плану в Швейцарии в ближайшие дни