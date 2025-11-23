  • 23 Ноября, 23:39

В Алматинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки вблизи села Жаланаш.

Сегодня, 23:22
pixabay.com Сегодня, 23:22
Сегодня, 23:22
Фото: pixabay.com

Казахстанские сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в Алматинской области, передает BAQ.KZ.

Подземные толчки произошли 23 ноября в 18:12 по времени Астаны.

По данным Института геофизических исследований Национального ядерного центра, эпицентр находился в 11 километрах к юго-востоку от села Жаланаш. Магнитуда подземных колебаний составила 3,7, энергетический класс - 8,6. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

