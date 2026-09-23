Нелегальная свалка загорелась под Алматы: МЧС бросило силы на тушение
23 Сентября 2026, 04:27
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23 Сентября 2026, 04:2723 Сентября 2026, 04:27
196Фото: МЧС РК
Возгорание мусора произошло на несанкционированной свалке возле села Коксай в Карасайском районе Алматинской области. На место прибыли подразделения МЧС. Спасатели организовали бесперебойную подачу воды и направили дополнительную спецтехнику.
Для координации работ создан оперативный штаб. Сейчас основные силы сосредоточены на тушении и недопущении распространения огня. Работы на месте продолжаются.
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