Нелегальная свалка загорелась под Алматы: МЧС бросило силы на тушение

Возгорание мусора произошло на несанкционированной свалке возле села Коксай в Карасайском районе Алматинской области. На место прибыли подразделения МЧС. Спасатели организовали бесперебойную подачу воды и направили дополнительную спецтехнику.

Для координации работ создан оперативный штаб. Сейчас основные силы сосредоточены на тушении и недопущении распространения огня. Работы на месте продолжаются.