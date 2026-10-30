В Алматинской области загорелся мусорный полигон

В Алматинской области локализовали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов возле села Али в городе Алатау. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС засыпают очаги грунтом и проводят работы по рекультивации земли.

В ликвидации возгорания задействованы силы ДЧС и местных исполнительных органов. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.