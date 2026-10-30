В Алматинской области загорелся мусорный полигон
30 Октября 2026, 03:40
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30 Октября 2026, 03:4030 Октября 2026, 03:40
158Фото: ДЧС
В Алматинской области локализовали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов возле села Али в городе Алатау. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС засыпают очаги грунтом и проводят работы по рекультивации земли.
В ликвидации возгорания задействованы силы ДЧС и местных исполнительных органов. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.
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