В Алматинской области загорелся мусорный полигон

30 Октября 2026, 03:40
АВТОР
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ДЧС 30 Октября 2026, 03:40
30 Октября 2026, 03:40
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Фото: ДЧС

В Алматинской области локализовали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов возле села Али в городе Алатау. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС засыпают очаги грунтом и проводят работы по рекультивации земли.

В ликвидации возгорания задействованы силы ДЧС и местных исполнительных органов. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

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