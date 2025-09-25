24 сентября в Алматинской области была представлена и запущена в пилотном режиме новая цифровая система прослеживаемости семян, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области. Этот инновационный проект разработан учёными Национальной академии наук Республики Казахстан совместно с ведущими аграрными университетами.

Президент НАН РК Акылбек Куришбаев отметил важность качества семян для повышения урожайности.

"В Казахстане урожайность все еще остается на низком уровне. Как показывает анализ за последние 10 лет средняя урожайность зерновых культур в Канаде, где природно-климатические условия схожи с нашими, выросла на 28 % и достигла 38 центнеров с гектара, а в Казахстане – всего на 6 % и осталась на уровне 12 центнеров с гектара. Безусловно, одной из главных причин такой ситуации является именно использование низкокачественных семян. Именно поэтому внедрение цифрового контроля позволит навести порядок и вывести отрасль на новый уровень", — подчеркнул он.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал о текущей ситуации в регионе.

"В этом году урожайность риса в области достигла 52 центнеров с гектара — это в 2,5 раза выше среднего показателя. Однако фермеры нуждаются в 62 тысячах тонн семян, а местное производство обеспечивает лишь около 2 тысяч. Поэтому развитие отечественной селекции и внедрение цифрового контроля остаются для нас стратегическим приоритетом", — отметил он.

Участники семинара подчеркнули, что новая система обеспечит прозрачность всех этапов — от создания сорта до его применения на фермах. Она позволит исключить приписки, пресечь незаконное получение субсидий и гарантировать авторам сортов справедливые выплаты роялти.

В мероприятии приняли участие президент Академии наук, аким Алматинской области, учёные, представители Министерства сельского хозяйства, ФАО, агробизнеса и фермерских хозяйств.