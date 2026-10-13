В Алматинской области запустили завод пищевых ингредиентов мощностью 8 тыс. тонн в год

В Алматинской области состоялось открытие завода компании Segmenta, выпускающего пищевые ароматизаторы, комплексные добавки и панировочные системы для производителей продуктов питания.

Предприятие стало частью проекта Shin-Line Group по созданию пищевого кластера с планируемым объемом иностранных инвестиций до 300 млрд теңге.

Площадь завода составляет 3 тыс. кв. метров, проектная мощность — до 8 тыс. тонн продукции в год. Производство оснащено собственным складским комплексом и научно-исследовательской базой для разработки новых вкусоароматических профилей.

При выпуске продукции используется более 3 тыс. ингредиентов от международных поставщиков из Франции, Италии, Германии, Индии и США.

Продукция предназначена для производителей напитков, молочных и кондитерских изделий, хлебобулочной продукции, снеков, а также предприятий мясоперерабатывающей отрасли и птицеводства.

«Открытие завода Segmenta — яркий пример того, как на базе единого кластера создается высокотехнологичное производство продукции высокого передела. За счет кооперации, привлечения передового международного опыта и локализации выпуска ключевых ингредиентов мы не только стимулируем развитие региона и создаем новые рабочие места, но и выводим пищевую индустрию Казахстана на международный уровень», — отметил президент Shin-Line Group Андрей Шин.

Запуск предприятия направлен на развитие отечественного производства пищевых ингредиентов, расширение переработки сырья и повышение конкурентоспособности казахстанской продукции на внутреннем и внешних рынках.