В 2026 году в Алматинской области планируется реализовать 7 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на общую сумму 44,6 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Проекты направлены на расширение сельхозпроизводства, развитие переработки и укрепление продовольственной безопасности региона. Ожидается, что их реализация также создаст новые рабочие места и повысит конкурентоспособность местной продукции.

По данным управления сельского хозяйства области, инвестиции позволят модернизировать отрасль и внедрить современные технологии в агросекторе.

Дополнительно в регионе продолжается поддержка фермеров через государственные программы. В частности, по программе кредитования инвестиционных проектов в АПК «по опыту СКО» уже профинансированы два проекта на 4 млрд тенге:

1,5 млрд тенге направлено ТОО «Alfalfa» на внедрение водосберегающих технологий;

2,5 млрд тенге - АО «Азия Агро Фуд» на расширение переработки кукурузы.

В 2026 году в рамках этой программы планируется реализовать еще 4 проекта на сумму 5 млрд тенге.

Как отметил руководитель управления сельского хозяйства Алматинской области Димаш Сыдыков, привлечение инвестиций остается ключевым направлением развития отрасли.

«Реализация этих проектов позволит увеличить производственный потенциал АПК, внедрить современные технологии, а также даст импульс развитию переработки и созданию новых рабочих мест», — подчеркнул он.

Кроме того, в рамках инициативы «Инвестиционный заказ» рассматривается возможность финансирования 26 проектов на сумму 708,7 млрд тенге.

По итогам 2025 года инвестиции в агропромышленный комплекс региона составили 178,2 млрд тенге, что на 45% превысило план.

В прошлом году также реализовано 14 проектов на 29 млрд тенге, включая молочно-товарные фермы, тепличный комплекс, рыбное хозяйство, овощехранилище, птицефабрику и предприятие по производству вафельной продукции.