В Алматинской области завершается реконструкция 31 оросительного канала

В Енбекшиказахском районе Алматинской области завершены строительно-монтажные работы по модернизации ирригационной инфраструктуры Балтабайского массива орошения. Реализация проекта позволит улучшить водообеспечение 5 тыс. гектаров орошаемых земель.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция 31 канала общей протяженностью более 68,5 км. В их числе — 4 межхозяйственных канала протяженностью 15,2 км и 27 внутрихозяйственных каналов общей протяженностью около 53,3 км.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Завершение проекта позволит повысить эффективность подачи поливной воды и улучшить обеспечение сельскохозяйственных угодий в Балтабайском сельском округе.

«Все объекты находятся в ведении филиала РГП „Казводхоз“ — „Большой Алматинский канал им. Д. Конаева“. Полную готовность Балтабайского массива орошения планируется обеспечить к вегетационному периоду следующего года», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.