Инцидент произошёл в одном из парков Алматы. 11-летняя девочка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму при попытке сесть в кабинку аттракциона "Вальс". В этот момент конструкция неожиданно начала вращаться на высокой скорости. Ребёнок ударилась головой о металлический элемент, передает BAQ.KZ.

По словам матери пострадавшей, юриста Мадины Аскеновой, ребёнку потребовались две операции. Она заявляет, что администрация парка никак не отреагировала на происшествие и после ЧП быстро устранила все нарушения, что вызывает у неё сомнения в объективности расследования.

Полиция Ауэзовского района Алматы возбудила уголовное дело по статье 306 ч.2 УК РК — "Нарушение требований безопасности при эксплуатации зданий, повлекшее тяжкий вред здоровью". Назначены экспертизы. По итогам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ситуация вызвала общественный резонанс. Сенатор Жанна Асанова взяла дело под личный контроль, назвав его частью системной проблемы обеспечения безопасности на аттракционах.