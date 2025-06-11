Киберпреступность в Казахстане выходит на новый уровень: в Алматы и Алматинской области полиция разоблачила масштабную интернет-схему, ущерб от которой оценивается в 250 миллионов тенг, передает BAQ.KZ. Организатором оказался всего 19-летний житель Алматинской области, успевший построить собственную преступную "структуру", пока его сверстники учились в вузах.

Свою "карьеру" парень начал осенью 2023 года с роли обычного дропа - человека, на которого оформляют счета для обналичивания похищенных средств. Но уже через несколько месяцев, в июне 2024-го, он продвинулся до позиции куратора: сам управлял тремя другими дроповодами и координировал весь процесс - от регистрации фиктивных аккаунтов до вывода денег.

Схема работала через 30 мобильных устройств и более 50 банковских счетов, оформленных на подставных лиц. Мошенники использовали сим-карты российских операторов и карты иностранных банков, что позволило им усложнить отслеживание финансовых потоков. Во время обысков полиция изъяла ноутбук, сим-карты и десятки банковских карт, подтверждающих широкую географию операций.

Следствие уже установило, что организатор заработал не менее 10 миллионов тенге, его подельники - около 3 миллионов каждый. Один из них, начавший как простой дроп, быстро стал "полевым помощником", сопровождая других участников схемы в банки и помогая обходить блокировки.

Все участники схемы арестованы, расследование продолжается. Полиция готовит запросы в банки для подтверждения эпизодов мошенничества и окончательной оценки ущерба. Правоохранители напоминают: даже "разовое участие" в подобных схемах может стоить свободы.

Ранее мы сообщали, что в Астане задержан поставщик сим-карт для международных мошенников.