Полиция Астаны задержала жителя Петропавловска, подозреваемого в организации схемы интернет-мошенничества с использованием сим-карт, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz . Мужчина, 1996 года рождения, закупал и регистрировал сим-карты на казахстанцев, которые затем переправлялись в соседние государства для мошеннических целей.

Житель столицы обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками банка и правоохранительных органов. Обманом они похитили у него 6,5 млн тенге. В ходе проведения спецоперации по борьбе с интернет-мошенничеством, сотрудники управления по противодействию киберпреступности совместно с прокуратурой Астаны задержали подозреваемого.

Как выяснилось, мужчина организовал канал поставки сим-карт за границу, где они использовались для звонков, представляясь представителями правоохранительных органов, банков и коммунальных служб. Эти звонки часто содержали угрозы и требовали от граждан передачи личных данных или кодов для доступа к банковским счетам. В результате преступной схемы было выявлено более 20 случаев передачи свыше 2000 сим-карт.

Каждую поставку подозреваемый получал вознаграждение в виде криптовалюты, поступавшей на его личный криптокошелек. Канал поставок был перекрыт, а задержанный помещён в изолятор временного содержания. По данным полиции, подозреваемый может быть причастен и к другим подобным преступлениям.

Правоохранители настоятельно рекомендуют гражданам быть осторожными при получении звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банков или коммунальных служб. В случае попыток выманивания паролей или других личных данных, следует немедленно прервать разговор и не сообщать никакой информации.