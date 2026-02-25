Cегодня в 11:00 в Алматы прозвучал тревоги. Он длился две минуты, передает BAQ.KZ.

Голосовое сообщение призвало жителей не беспокоиться и сообщило, что сирена включена в тестовом режиме.

По данным ДЧС города, это была плановая проверка системы оповещения в рамках учений Көктем 2026. Во время проверки подали сигнал «Внимание всем» и кратковременно включили электросирены и сиренно речевые устройства.

Одновременно задействовали систему перехвата эфира телевидения и радиоканалов, чтобы передать тестовое сообщение. Горожан просили сохранять спокойствие и при сигнале включить ТВ или радио, а также проверить официальные источники с инструкциями.