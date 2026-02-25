Алматы накрыл вой сирен: что произошло
Сегодня 2026, 11:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:22Сегодня 2026, 11:22
174
Cегодня в 11:00 в Алматы прозвучал тревоги. Он длился две минуты, передает BAQ.KZ.
Голосовое сообщение призвало жителей не беспокоиться и сообщило, что сирена включена в тестовом режиме.
По данным ДЧС города, это была плановая проверка системы оповещения в рамках учений Көктем 2026. Во время проверки подали сигнал «Внимание всем» и кратковременно включили электросирены и сиренно речевые устройства.
Одновременно задействовали систему перехвата эфира телевидения и радиоканалов, чтобы передать тестовое сообщение. Горожан просили сохранять спокойствие и при сигнале включить ТВ или радио, а также проверить официальные источники с инструкциями.
Самое читаемое
- Астанчанина заставили вернуть миллионы за обучение
- В Костанайской области за нарушения в сфере экологии оштрафовали 21 предприятие
- В Мексике 25 бойцов Нацгвардии погибли при столкновениях с членами наркокартеля
- Почти 500 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
- Убийство семьи в Атырауской области: подозреваемого задержали в Индонезии