В Алматы 2 ноября ограничат движение из-за строительных работ

Фото: акимат Алматы

В Алматы 2 ноября временно перекроют движение транспорта на пересечении улиц Жамакаева и Алдар Косе, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города. Ограничение будет действовать с 06:00 до 22:00 в связи со строительными работами.

Как сообщили в акимате, в городе продолжаются работы по выносу насосной станции и сетей водоснабжения с территории консульства США (ул. Аль-Фараби, 36/14). Заказчиком проекта выступает КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", а подрядчиком — ТОО "ПК Азия Канал Курылыс".

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.

