В Алматы 2 ноября ограничат движение из-за строительных работ
Сегодня, 23:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:15Сегодня, 23:15
44Фото: акимат Алматы
В Алматы 2 ноября временно перекроют движение транспорта на пересечении улиц Жамакаева и Алдар Косе, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города. Ограничение будет действовать с 06:00 до 22:00 в связи со строительными работами.
Как сообщили в акимате, в городе продолжаются работы по выносу насосной станции и сетей водоснабжения с территории консульства США (ул. Аль-Фараби, 36/14). Заказчиком проекта выступает КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", а подрядчиком — ТОО "ПК Азия Канал Курылыс".
Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.
Самое читаемое
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- Автолизинг для казахстанцев: почему новая программа может стать дороже кредита
- Пять казахстанских вузов вошли в престижный рейтинг Times Higher Education
- 32 села под угрозой: в акимате ВКО рассказали, как будут упразднять полупустые деревни
- Циклон с севера обрушит на Казахстан снег и морозы