В Алматы 43 строительные компании оштрафовали на 5,7 млн тенге
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В Алматы по итогам мониторинга строительных объектов к административной ответственности привлекли 43 компании за нарушение правил благоустройства. Общая сумма штрафов составила 5,7 млн тенге.
Мониторинг начался 30 сентября текущего года и охватил строительные и ремонтные работы в разных районах города. Специалисты проверяли соблюдение экологических требований и правил благоустройства.
Наибольшее количество нарушений выявили при укладке брусчатки и установке бордюров на тротуарах. За несоблюдение установленных требований оштрафовали 33 компании — это 77% от общего числа нарушителей.
Ещё пять организаций привлекли к ответственности за нарушения при ремонте фасадов зданий, четыре — при прокладке канализационных и инженерных сетей, одна — при проведении работ на арычных сетях.
Всего по выявленным фактам наложены административные штрафы в размере 1 340 МРП на общую сумму 5,7 млн тенге.
Мониторинг строительных объектов в Алматы продолжается. Его основная цель — обеспечить соблюдение экологических норм и правил благоустройства, а также предотвратить нарушения при проведении строительных и ремонтных работ.
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