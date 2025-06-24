Сегодня в первой половине дня в Бостандыкском районе города произошло трагическое ДТП со смертельным исходом, передает BAQ.KZ. По данным местной полиции, водитель автомобиля марки Infiniti, совершая движение задним ходом, не заметил женщину 1948 года рождения и сбил её.

Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, а следователи проводят ряд проверок для выяснения всех обстоятельств аварии.

Правоохранительные органы призывают водителей быть предельно внимательными, особенно при маневрах задним ходом, а пешеходов — соблюдать осторожность на дорогах.