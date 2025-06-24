В Алматы 77-летняя женщина погибла в жутком ДТП
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
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Сегодня в первой половине дня в Бостандыкском районе города произошло трагическое ДТП со смертельным исходом, передает BAQ.KZ. По данным местной полиции, водитель автомобиля марки Infiniti, совершая движение задним ходом, не заметил женщину 1948 года рождения и сбил её.
Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, а следователи проводят ряд проверок для выяснения всех обстоятельств аварии.
Правоохранительные органы призывают водителей быть предельно внимательными, особенно при маневрах задним ходом, а пешеходов — соблюдать осторожность на дорогах.
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