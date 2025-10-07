В Алматы 9 октября отключат холодную воду в двух районах
Жители Наурызбайского и Бостандыкского районов Алматы 9 октября временно останутся без холодной воды — в этот день запланированы технические работы на инженерных сетях, передает BAQ.KZ. со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт ТОО "Алматы Су".
Как уточняется, с 09:00 до 17:00 часов специалисты будут производить подключение нового участка водопровода, в связи с чем подача холодной воды будет приостановлена по следующим адресам:
-
мкр. Коктем-3, дом 16А (в том числе здание ресторана "Посейдон"),
-
ул. Жандосова, 2Б (район развлекательного центра "Метро").
"Алматы Су" приносит извинения за временные неудобства и просит горожан отнестись с пониманием к ситуации. Подобные работы, как подчеркнули в компании, необходимы для дальнейшего улучшения качества водоснабжения и обновления городской инфраструктуры.
Жителям рекомендовано заранее запастись водой и учитывать возможные перебои при планировании дел на этот день.
