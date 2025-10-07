  • 7 Октября, 19:07

В Алматы 9 октября отключат холодную воду в двух районах

Сегодня, 17:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы 9 октября отключат холодную воду в двух районах Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
138

Жители Наурызбайского и Бостандыкского районов Алматы 9 октября временно останутся без холодной воды — в этот день запланированы технические работы на инженерных сетях, передает BAQ.KZ. со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт ТОО "Алматы Су".

Как уточняется, с 09:00 до 17:00 часов специалисты будут производить подключение нового участка водопровода, в связи с чем подача холодной воды будет приостановлена по следующим адресам:

  • мкр. Коктем-3, дом 16А (в том числе здание ресторана "Посейдон"),

  • ул. Жандосова, 2Б (район развлекательного центра "Метро").

"Алматы Су" приносит извинения за временные неудобства и просит горожан отнестись с пониманием к ситуации. Подобные работы, как подчеркнули в компании, необходимы для дальнейшего улучшения качества водоснабжения и обновления городской инфраструктуры.

Жителям рекомендовано заранее запастись водой и учитывать возможные перебои при планировании дел на этот день.

Самое читаемое

Наверх