Жители Наурызбайского и Бостандыкского районов Алматы 9 октября временно останутся без холодной воды — в этот день запланированы технические работы на инженерных сетях, передает BAQ.KZ. со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт ТОО "Алматы Су".

Как уточняется, с 09:00 до 17:00 часов специалисты будут производить подключение нового участка водопровода, в связи с чем подача холодной воды будет приостановлена по следующим адресам:

мкр. Коктем-3, дом 16А (в том числе здание ресторана "Посейдон"),

ул. Жандосова, 2Б (район развлекательного центра "Метро").

"Алматы Су" приносит извинения за временные неудобства и просит горожан отнестись с пониманием к ситуации. Подобные работы, как подчеркнули в компании, необходимы для дальнейшего улучшения качества водоснабжения и обновления городской инфраструктуры.

Жителям рекомендовано заранее запастись водой и учитывать возможные перебои при планировании дел на этот день.