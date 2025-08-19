В Алматы задержан 23-летний мужчина, который подозревается в серии мошенничеств, связанных с продажей несуществующих путевок в детский лагерь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Молодой человек действовал под псевдонимом "Zhastar_camp" в одной из популярных социальных сетей, предлагая родителям приобрести путевки в детский лагерь, расположенный в живописной зоне отдыха Боровое.

Злоумышленник требовал от клиентов предоплату на банковскую карту, после чего прекращал всякое общение, оставив родителей без путевок и денег. Один из пострадавших перевел ему 120 тысяч тенге, рассчитывая отправить своего ребенка на летний отдых. Однако, после получения денежных средств, мошенник исчез, не выполнив свои обязательства.

Как выяснили полицейские, подозреваемый причастен минимум к 15 аналогичным преступлениям, и сейчас расследуется еще одно его участие в подобном случае. Правоохранительные органы призывают граждан быть внимательными и проверять информацию о предлагаемых услугах, особенно когда речь идет о предоплатах.