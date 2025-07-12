Алмалинский районный суд Алматы признал местного жителя Армана Таженова виновным в крупном мошенничестве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Zhest_kz. Мужчина представлялся влиятельным посредником с доступом к высшим чинам, в том числе выдавал себя за племянника главы КНБ, и обманом получил более 84 миллионов тенге от трёх граждан.

Весной 2024 года Таженов убедил бывшего сотрудника КНБ, что может помочь ему восстановиться на службу после увольнения по отрицательным мотивам. За свои "услуги" он получил 10 тысяч долларов и два миллиона тенге.

Позже мошенник предложил алматинскому бизнесмену содействие в возвращении его супруги на должность ректора Казахского национального университета искусств. За это Таженов получил 45 миллионов тенге. Впоследствии он также завладел автомобилем стоимостью 33 миллиона тенге, представив его как часть оплаты за те же услуги.

Все пострадавшие отказались от гражданских исков, так как Таженов полностью возместил причинённый ущерб.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, однако в связи с амнистией к 30-летию Конституции срок был сокращён на одну пятую и заменён на условное наказание с пробацией. Из-под стражи Таженов был освобождён в зале суда.