В Алматы арестована женщина-дроппер — первый случай применения новой уголовной статьи, направленной на борьбу с финансовыми посредниками мошенников, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С 16 сентября 2025 года в Казахстане введена уголовная ответственность за дропперов — лиц, предоставляющих свои реквизиты для обналичивания и перевода похищенных средств. В данном случае индивидуальный предприниматель передала свои регистрационные данные и QR-код неизвестным лицам, через которые осуществлялись подозрительные переводы, связанные с мошенническими схемами.

После проведения оперативных мероприятий женщина была задержана и помещена в изолятор временного содержания. Это первый подобный случай в Алматы, когда дроппер привлечён к уголовной ответственности и взят под стражу.

Исполняющий обязанности начальника управления полиции Алатауского района Тимур Мулинов подчеркнул, что новая норма позволяет эффективнее пресекать финансовые преступления, в которых посредники ранее уходили от наказания. Полиция продолжит активную работу по выявлению и задержанию таких злоумышленников, чтобы защитить граждан от мошенничества.