В Турксибском районе Алматы произошла смертельная авария с участием водителя Nissan и электровелосипедиста, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города. Трагедия случилась 25 сентября 2025 года в 14:10 на улице Гёте.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan двигался по улице Гёте в восточном направлении. В этот момент в противоположную сторону, на электровелосипеде, ехал мужчина 1964 года рождения. Произошло столкновение, в результате которого велосипедист получил серьёзные телесные повреждения.

Пострадавшего экстренно доставили в одну из городских больниц, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался спустя некоторое время.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, управлением дознания ДП Алматы возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы,