  • 20 Июня, 12:05
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В Алматы автобус протаранил авто и врезался в здание

Автобус не вписался в поворот и устроил двойное ДТП на Жандосова.

Сегодня, 11:52
АВТОР
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соцсети Сегодня, 11:52
Сегодня, 11:52
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Фото: соцсети

Утром 20 июня в Ауэзовском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, инцидент произошёл в 6:15. Водитель автобуса, следуя по улице Жандосова в восточном направлении, при повороте налево на улицу Яссауи не справился с управлением.

Сначала автобус врезался в автомобиль Chevrolet Cobalt, который стоял на перекрёстке в ожидании разрешающего сигнала светофора. После столкновения автобус продолжил движение и врезался в рядом стоящее строение.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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