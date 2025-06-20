В Алматы автобус протаранил авто и врезался в здание
Автобус не вписался в поворот и устроил двойное ДТП на Жандосова.
Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
48Фото: соцсети
Утром 20 июня в Ауэзовском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, инцидент произошёл в 6:15. Водитель автобуса, следуя по улице Жандосова в восточном направлении, при повороте налево на улицу Яссауи не справился с управлением.
Сначала автобус врезался в автомобиль Chevrolet Cobalt, который стоял на перекрёстке в ожидании разрешающего сигнала светофора. После столкновения автобус продолжил движение и врезался в рядом стоящее строение.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.