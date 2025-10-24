24 октября в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали два человека, передает BAQ.KZ.

Авария случилась около 12:35 в Жетысуском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong, двигаясь по улице Северное кольцо, не справился с управлением и совершил наезд на бордюр и автобусную остановку.

В результате происшествия пострадали пешеход, находившийся на остановке, и один из пассажиров автобуса.

На месте работают сотрудники управления полиции района, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.