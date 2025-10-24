В Алматы автобус врезался в остановку: двое пострадали
Сегодня, 15:35
36Фото: акимат Алматы
24 октября в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали два человека, передает BAQ.KZ.
Авария случилась около 12:35 в Жетысуском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong, двигаясь по улице Северное кольцо, не справился с управлением и совершил наезд на бордюр и автобусную остановку.
В результате происшествия пострадали пешеход, находившийся на остановке, и один из пассажиров автобуса.
На месте работают сотрудники управления полиции района, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
