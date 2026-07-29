В Алматы автобусы выстроились в длинную очередь на заправку

В Алматы на проспекте Райымбека десятки автобусов выстроились в длинную очередь. Причиной стала неисправность на газозаправочных станциях, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам очевидцев, с 28 июля общественный транспорт занимает одну из полос движения, что привело к образованию заторов.

Позже ситуацию прокомментировали официально.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Как сообщили в ответственных службах, техническая неисправность произошла на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, расположенной возле коммунального автобусного парка №3 (ТОО «Алматыэлектротранс»). Кроме того, вышла из строя газозаправочная станция рядом с автобусным парком БАТУ.

Из-за этого автобусы, работающие на газовом топливе, были вынуждены подолгу ждать своей очереди на заправку. В результате на линию вышло значительно меньше автобусов, чем обычно.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

По информации ведомства, на некоторых маршрутах сейчас курсируют всего 4–8 автобусов, а на отдельных направлениях – 5–10 автобусов.

В связи с этим интервалы движения на ряде автобусных маршрутов временно увеличились, и пассажирам приходится ждать общественный транспорт дольше обычного.

Жителей и гостей Алматы попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Ответственные предприятия и технические службы проводят работы по устранению неисправностей на газозаправочных станциях и восстановлению полноценного выпуска автобусов на маршруты.