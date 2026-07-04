В Алматы автомобиль перевернулся после столкновения с опорой строящегося путепровода
В результате ДТП водитель и пассажирка были госпитализированы.
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В Алматы легковой автомобиль перевернулся после столкновения с опорой строящегося путепровода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, сообщили в полиции города.
По предварительной информации, водитель автомобиля Kia двигался по проспекту Толе би в западном направлении. После пересечения улицы Яссауи, на участке проведения дорожных работ, он не справился с управлением.
В результате машина врезалась в опору строящегося путепровода и опрокинулась.
Водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в одну из городских больниц. Медицинская помощь также потребовалась пассажирке автомобиля.
В полиции отметили, что одной из предварительных причин аварии могло стать несоблюдение безопасной скорости движения. Окончательные обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе расследования.
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