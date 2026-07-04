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В Алматы автомобиль перевернулся после столкновения с опорой строящегося путепровода

В результате ДТП водитель и пассажирка были госпитализированы.

Сегодня 2026, 16:35
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 16:35
Сегодня 2026, 16:35
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Фото: Pixabay.com

В Алматы легковой автомобиль перевернулся после столкновения с опорой строящегося путепровода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, сообщили в полиции города.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia двигался по проспекту Толе би в западном направлении. После пересечения улицы Яссауи, на участке проведения дорожных работ, он не справился с управлением.

В результате машина врезалась в опору строящегося путепровода и опрокинулась.

Водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в одну из городских больниц. Медицинская помощь также потребовалась пассажирке автомобиля.

В полиции отметили, что одной из предварительных причин аварии могло стать несоблюдение безопасной скорости движения. Окончательные обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе расследования.

 
 
 
 
 
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