В Алматы благоустраивают пешеходный маршрут к Большому Алматинскому озеру

Пешеходный маршрут «Мәрмәр», ведущий к Большому Алматинскому озеру, приводят в порядок в рамках совместного проекта Иле-Алатауского государственного национального природного парка и акимата Алматы.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, работы охватывают тропу протяжённостью 5,3 километра. Проект направлен на повышение комфорта и безопасности туристов, посещающих одну из популярных природных достопримечательностей города.

Вдоль маршрута устанавливают информационные указатели и скамейки, а также оборудуют специальные зоны отдыха. Кроме того, вблизи Большого Алматинского озера создают смотровую площадку, откуда посетители смогут любоваться горными пейзажами.

Завершить благоустройство планируется до конца ноября 2026 года.

Как отмечается, проект призван улучшить туристическую инфраструктуру национального парка, обеспечить более комфортные условия для пеших прогулок и одновременно сохранить уникальный природный ландшафт.