В Алматы продолжаются работы по благоустройству рощи Баума — одного из крупнейших и старейших зелёных массивов города. Главная цель проекта — сохранить природный облик территории, укрепить зелёный фонд и создать комфортные условия для отдыха горожан, сообщили в Управлении развития общественных пространств, передаёт BAQ.KZ.

Согласно инвентаризации, проведённой Казахским национальным аграрным университетом совместно с Лесным научно-инновационным институтом Министерства сельского хозяйства РК, на территории рощи насчитывается более 104 тысяч деревьев. Из них 55% признаны здоровыми, 23% — ослабленными, 12% — угнетёнными, 8% — усыхающими, а 1% — сухостойными и аварийными.

В рамках санитарной очистки специалисты проводят точечное удаление больных и усыхающих деревьев для предотвращения распространения заболеваний и укрепления здоровых насаждений.

"Проект не предусматривает вырубку деревьев. Напротив, в 2026 году планируется высадка более тысячи новых деревьев, что позволит увеличить зелёный массив и компенсировать естественные потери", — отметили в управлении.

Работы выполняются за счёт спонсорских средств в объёме около 5 млрд тенге без привлечения бюджетных ресурсов. Срок реализации проекта — с сентября 2025 года по май 2026 года.

Контроль за благоустройством осуществляют КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы", авторский и технический надзор. Особое внимание уделяется экологической безопасности — работы проводятся без изменения рельефа и вмешательства в корневые системы деревьев.

Отмечается, что зафиксированные во время подготовительных работ случаи повреждения коры отдельных деревьев были единичными и неопасными. Повреждения обработаны специальными защитными средствами, что позволит деревьям полностью восстановиться.

При благоустройстве используются экологичные материалы, включая гравийное покрытие вместо цементно-бетонных изделий. Проект предусматривает создание экотроп, энергоэффективного освещения, пунктов полиции и систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности посетителей.

Работа ведётся в открытом диалоге с населением. С представителями экологического сообщества и активистами регулярно проходят встречи, а инициативная группа жителей принимает участие в еженедельном контроле за ходом благоустройства.

Такой формат взаимодействия обеспечивает прозрачность проекта и позволяет учитывать мнение горожан при реализации одной из самых масштабных природоохранных инициатив Алматы.