В Алматы будут развивать венчурную экосистему
Стороны планируют развивать стартапы, привлекать инвестиции и запускать совместные программы.
В Алматы на полях GITEX AI Kazakhstan 2026 подписали меморандум о сотрудничестве между Astana Hub и турецкой компанией ARDVENTURE YATIRIM HOLDİNG A.Ş., передает BAQ.kz.
Документ предусматривает развитие партнёрства в сфере инвестиций, инноваций и предпринимательства.
Как отмечается, основной акцент сделан на поддержке стартапов и быстрорастущих технологических компаний.
Стороны планируют выстраивать долгосрочное сотрудничество и развивать поток стартап-проектов, а также создавать условия для совместных инвестиций.
Кроме того, предполагается запуск акселерационных и инкубационных программ. Они будут ориентированы как на начинающие проекты, так и на компании, которые выходят на этап масштабирования.
"Мы видим высокий потенциал синергии между нашими экосистемами и уверены, что совместные инициативы создадут новые точки роста для стартапов и инвесторов", - отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.
Также стороны намерены обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия и помогать стартапам выходить на зарубежные рынки.
Отдельное внимание уделено развитию концепции "Tech Embassies" - технологических представительств, которые должны упростить международное сотрудничество.
Ожидается, что проект может быть масштабирован не только между Казахстаном и Турцией, но и на регионы Ближнего Востока и Центральной Азии.