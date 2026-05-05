В Алматы будут развивать венчурную экосистему

В Алматы на полях GITEX AI Kazakhstan 2026 подписали меморандум о сотрудничестве между Astana Hub и турецкой компанией ARDVENTURE YATIRIM HOLDİNG A.Ş., передает BAQ.kz.

Документ предусматривает развитие партнёрства в сфере инвестиций, инноваций и предпринимательства.

Как отмечается, основной акцент сделан на поддержке стартапов и быстрорастущих технологических компаний.

Стороны планируют выстраивать долгосрочное сотрудничество и развивать поток стартап-проектов, а также создавать условия для совместных инвестиций.

Кроме того, предполагается запуск акселерационных и инкубационных программ. Они будут ориентированы как на начинающие проекты, так и на компании, которые выходят на этап масштабирования.

"Мы видим высокий потенциал синергии между нашими экосистемами и уверены, что совместные инициативы создадут новые точки роста для стартапов и инвесторов", - отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

Также стороны намерены обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия и помогать стартапам выходить на зарубежные рынки.

Отдельное внимание уделено развитию концепции "Tech Embassies" - технологических представительств, которые должны упростить международное сотрудничество.

Ожидается, что проект может быть масштабирован не только между Казахстаном и Турцией, но и на регионы Ближнего Востока и Центральной Азии.