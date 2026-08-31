В Алматы часть сотрудников переведут на удаленку из-за пробок 1 сентября

В Алматы ожидается резкий рост транспортной нагрузки с началом учебного года. Чтобы снизить количество машин на дорогах, акимат города переводит часть своих сотрудников на дистанционную работу с 1 по 5 сентября. Крупным компаниям, банкам и другим организациям в центре Алматы также рекомендовали рассмотреть возможность временного перехода сотрудников на удаленный формат или гибкий график.

Для перевозки школьников в городе задействуют 300 автобусов. Они будут обслуживать 60 школ и перевозить более 13 тыс. детей. Возле учебных заведений 1 сентября будут дежурить 470 сотрудников полиции. На наиболее загруженных маршрутах дополнительно запустят около 500 автобусов. Всего на линии будет работать порядка 3,7 тыс. единиц общественного транспорта. Усилят и работу метро: количество поездов увеличат с 11 до 13 составов, благодаря чему интервал движения утром сократится до трех минут.

В первую неделю сентября также усилят контроль за грузовым транспортом. Машинам массой более 8 тонн запрещено движение по определенным участкам города с 7:00 до 22:00, кроме транспорта, обеспечивающего жизнедеятельность Алматы. Власти призвали жителей заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в утренние часы.