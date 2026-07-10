В Алматы частично ограничат движение из-за реконструкции теплотрассы

В Алматы с 13 июля 2026 года частично ограничат движение по улице Снегина, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Ограничение будет действовать на участке между бульваром Мендикулова и проспектом Достык в микрорайоне Самал-2.

В Медеуском районе планируют заменить около 350 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1989 году. Работы проводят в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

На время реконструкции подача горячей воды потребителям будет сохранена.

Ограничение движения вводится для обеспечения безопасности во время плановых работ на участке трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы.

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