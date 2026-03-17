Тысячи избирателей воспользовались онлайн-сервисами в день голосования
Около 870 тысяч избирателей подали заявления и уточнили свои данные через соответствующие сервисы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Центральной избирательной комиссии Казахстана подвели итоги использования цифровых сервисов в период подготовки и проведения голосования. По словам представителей ЦИК, онлайн-инструменты оказались востребованными, а информирование граждан велось сразу по нескольким каналам, передает BAQ.KZ.
По словам заместителя председателя ЦИК Ермана Мухтара, в ходе избирательной кампании особое внимание уделялось цифровым инструментам и предварительному информированию граждан.
«Одной из наших ключевых задач было обеспечить доступное и своевременное информирование избирателей. Мы использовали не только традиционные каналы - телевидение, газеты и сайты, но и дополнительные инструменты, такие как SMS-рассылки и портал eGov. В день голосования цифровые сервисы были развернуты на 5 066 избирательных участках по всей стране. Граждане могли проверить, где они зарегистрированы, и получить необходимую информацию. По текущим данным, около 18 тысяч человек воспользовались этими сервисами непосредственно в день голосования», - отметил он.
Он также добавил, что ещё до дня голосования многие граждане воспользовались возможностью уточнить свои данные.
«В период до голосования около 870 тысяч избирателей подали заявления и уточнили свои данные через соответствующие сервисы», - сообщил Мухтар.
Кроме того, была предусмотрена возможность регистрации для граждан, ранее не закреплённых за участками.
«Для таких граждан на 220 участках организовали возможность регистрации. В результате около 1 миллиона 287 тысяч человек воспользовались сервисами для поиска своего участка и подачи заявлений», - уточнил он.
В ЦИК подчеркнули, что цифровые решения позволили упростить взаимодействие избирателей с системой и повысить уровень информированности населения.
Самое читаемое
- 86,7% казахстанцев поддержали новую Конституцию – опубликованы экзитполы
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив
- Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев
- Флаг Казахстана признан лучшим в мире