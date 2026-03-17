В Центральной избирательной комиссии Казахстана подвели итоги использования цифровых сервисов в период подготовки и проведения голосования. По словам представителей ЦИК, онлайн-инструменты оказались востребованными, а информирование граждан велось сразу по нескольким каналам, передает BAQ.KZ.

По словам заместителя председателя ЦИК Ермана Мухтара, в ходе избирательной кампании особое внимание уделялось цифровым инструментам и предварительному информированию граждан.

«Одной из наших ключевых задач было обеспечить доступное и своевременное информирование избирателей. Мы использовали не только традиционные каналы - телевидение, газеты и сайты, но и дополнительные инструменты, такие как SMS-рассылки и портал eGov. В день голосования цифровые сервисы были развернуты на 5 066 избирательных участках по всей стране. Граждане могли проверить, где они зарегистрированы, и получить необходимую информацию. По текущим данным, около 18 тысяч человек воспользовались этими сервисами непосредственно в день голосования», - отметил он.

Он также добавил, что ещё до дня голосования многие граждане воспользовались возможностью уточнить свои данные.

«В период до голосования около 870 тысяч избирателей подали заявления и уточнили свои данные через соответствующие сервисы», - сообщил Мухтар.

Кроме того, была предусмотрена возможность регистрации для граждан, ранее не закреплённых за участками.

«Для таких граждан на 220 участках организовали возможность регистрации. В результате около 1 миллиона 287 тысяч человек воспользовались сервисами для поиска своего участка и подачи заявлений», - уточнил он.

В ЦИК подчеркнули, что цифровые решения позволили упростить взаимодействие избирателей с системой и повысить уровень информированности населения.