В Алматы состоялась научно-практическая конференция детских врачей, где ведущие специалисты Казахстана и зарубежных стран говорили о ранней диагностике и профилактике осложнений у детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на министерство здравоохранения.

Форум "Современные вопросы педиатрии и детской хирургии: опыт, инновации и достижения" объединил более 1500 участников — педиатров, хирургов, учёных и молодых специалистов. В мероприятии приняли участие свыше 100 спикеров из разных стран. На конференции обсуждали новые подходы к лечению, цифровые технологии в медицине и вопросы реабилитации детей с хроническими заболеваниями.

Развитие современной медицинской науки и практики невозможно без участия молодых ученых. Мы ежегодно проводим это мероприятие, чтобы расширить их научный потенциал и интегрировать исследования в клиническую практику. В этом году молодые участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, содержательные доклады и практические рекомендации, – отметила зампредседателя правления по научной и инновационной деятельности НЦПДХ Лязат Манжуова.

Во второй день прошла Школа молодых учёных, где прозвучало около 50 докладов по актуальным темам педиатрии и детской хирургии. Мероприятие организовано Научным центром педиатрии и детской хирургии и Союзом педиатров при поддержке Министерства здравоохранения РК.