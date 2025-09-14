В Алматы девочка получила перелом ноги после наезда самокатчиков
Юные нарушители скрылись с места происшествия.
Сегодня, 04:32
110Фото: Telegram-канал "Твой Алматы"
В центре Алматы произошел очередной инцидент с участием электросамоката. У парка 28 панфиловцев на тротуаре на девочку врезались на самокате двое детей - 11 и 6 лет.
От удара ребенок упал, её нога начала быстро опухать. Медики диагностировали перелом. По словам матери пострадавшей, юные нарушители сразу скрылись с места происшествия. Женщина вызвала скорую помощь и обратилась в полицию.
В Департаменте полиции сообщили, что в Медеуском районе водитель электросамоката совершил наезд на несовершеннолетнюю и скрылся. Управлением полиции района начата проверка, сотрудники проводят розыскные мероприятия.
"Личность нарушителя будет установлена в кратчайшие сроки, он понесет ответственность в соответствии с законом", — подчеркнули в ДП Алматы.