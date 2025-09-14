В центре Алматы произошел очередной инцидент с участием электросамоката. У парка 28 панфиловцев на тротуаре на девочку врезались на самокате двое детей - 11 и 6 лет.

От удара ребенок упал, её нога начала быстро опухать. Медики диагностировали перелом. По словам матери пострадавшей, юные нарушители сразу скрылись с места происшествия. Женщина вызвала скорую помощь и обратилась в полицию.

В Департаменте полиции сообщили, что в Медеуском районе водитель электросамоката совершил наезд на несовершеннолетнюю и скрылся. Управлением полиции района начата проверка, сотрудники проводят розыскные мероприятия.