В Алматы девочка получила перелом ноги после наезда самокатчиков

Юные нарушители скрылись с места происшествия.

Фото: Telegram-канал "Твой Алматы"

В центре Алматы произошел очередной инцидент с участием электросамоката. У парка 28 панфиловцев на тротуаре на девочку врезались на самокате двое детей - 11 и 6 лет.

От удара ребенок упал, её нога начала быстро опухать. Медики диагностировали перелом. По словам матери пострадавшей, юные нарушители сразу скрылись с места происшествия. Женщина вызвала скорую помощь и обратилась в полицию.

В Департаменте полиции сообщили, что в Медеуском районе водитель электросамоката совершил наезд на несовершеннолетнюю и скрылся. Управлением полиции района начата проверка, сотрудники проводят розыскные мероприятия.

"Личность нарушителя будет установлена в кратчайшие сроки, он понесет ответственность в соответствии с законом", — подчеркнули в ДП Алматы.

