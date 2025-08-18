В Алматы девочка с аутизмом сломала руку в коррекционном центре
В Алматы расследуют инцидент с переломом руки ребёнка в коррекционном центре.
Сегодня, 15:48
93Фото: t.me/egovpress
В соцсетях распространилась информация о том, что в алматинском коррекционном центре для детей с аутизмом и нарушениями речи "Н." у девочки произошёл перелом руки со смещением костей, передает BAQ.KZ.
Родители утверждают, что администрация учреждения не признаёт своей вины, а очевидцы сообщают об отсутствии камер видеонаблюдения.
В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что по данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.
"Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и принятие мер в соответствии с законодательством", — отметили в пресс-службе ведомства.
