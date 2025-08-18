  • 18 Августа, 16:49

В Алматы девочка с аутизмом сломала руку в коррекционном центре

В Алматы расследуют инцидент с переломом руки ребёнка в коррекционном центре.

Сегодня, 15:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/egovpress Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
93
Фото: t.me/egovpress

В соцсетях распространилась информация о том, что в алматинском коррекционном центре для детей с аутизмом и нарушениями речи "Н." у девочки произошёл перелом руки со смещением костей, передает BAQ.KZ.

Родители утверждают, что администрация учреждения не признаёт своей вины, а очевидцы сообщают об отсутствии камер видеонаблюдения.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что по данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.

"Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и принятие мер в соответствии с законодательством", — отметили в пресс-службе ведомства.

Самое читаемое

Наверх