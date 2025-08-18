В соцсетях распространилась информация о том, что в алматинском коррекционном центре для детей с аутизмом и нарушениями речи "Н." у девочки произошёл перелом руки со смещением костей, передает BAQ.KZ.

Родители утверждают, что администрация учреждения не признаёт своей вины, а очевидцы сообщают об отсутствии камер видеонаблюдения.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что по данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.