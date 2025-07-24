В Бостандыкском районе Алматы произошёл трагический инцидент: молодая девушка погибла, предположительно, сбросившись с высотного жилого дома, передает BAQ.KZ.

Её тело было обнаружено без признаков жизни под окнами одного из многоквартирных домов.

Подробности произошедшего пока не разглашаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Управление полиции Бостандыкского района возбудило уголовное дело по факту гибели. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотивы и обстоятельства трагедии.