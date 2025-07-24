В Алматы девушка разбилась при падении с многоэтажки
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 16:25
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Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
81Фото: Depositphotos
В Бостандыкском районе Алматы произошёл трагический инцидент: молодая девушка погибла, предположительно, сбросившись с высотного жилого дома, передает BAQ.KZ.
Её тело было обнаружено без признаков жизни под окнами одного из многоквартирных домов.
Подробности произошедшего пока не разглашаются. На месте работает следственно-оперативная группа.
Управление полиции Бостандыкского района возбудило уголовное дело по факту гибели. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотивы и обстоятельства трагедии.
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