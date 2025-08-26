LIVE LIVE
В Алматы для болельщиков матча "Кайрат" – "Селтик" организуют бесплатные автобусы

Стадион откроют за несколько часов до начала футбольного матча.

26 августа на Центральном стадионе Алматы состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и шотландским "Селтиком", передает BAQ.KZ. Начало встречи – в 21:45. На кону стоит выход в групповой этап главного клубного турнира Европы. Проигравший продолжит выступления в Лиге Европы. Первый матч в Глазго завершился нулевой ничьей, поэтому предстоящая игра станет решающей.

Для обеспечения безопасности и комфорта зрителей в Алматы подготовили масштабные меры. Порядок будут обеспечивать более 2000 сотрудников полиции и Национальной гвардии. На стадионе предусмотрено резервное электроснабжение, медицинское дежурство, санитарная инфраструктура и доступ к высокоскоростному интернету.

Для болельщиков организованы бесплатные автобусные маршруты от ключевых точек города до Центрального стадиона и обратно. Автобусы начнут курсировать с 18:00.

Основные маршруты:

  • мкр. Калкаман (ост. Горбольница №7) – Центральный стадион
  • мкр. Орбита (ул. Мустафина – Торайгырова) – Центральный стадион
  • мкр. Айнабулак (ул. Макатаева – Павлодарская) – Центральный стадион
  • остановка "Халык Арена" (северное направление) – Центральный стадион
  • ж/д вокзал Алматы-1 – Центральный стадион
  • ж/д вокзал Алматы-2 – Центральный стадион
  • ЦОН Наурызбайского района – Центральный стадион
  • пересечение улиц Момышулы – Монке би – Центральный стадион

Вход на арену будет открыт с 18:45.

