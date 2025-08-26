26 августа на Центральном стадионе Алматы состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и шотландским "Селтиком", передает BAQ.KZ. Начало встречи – в 21:45. На кону стоит выход в групповой этап главного клубного турнира Европы. Проигравший продолжит выступления в Лиге Европы. Первый матч в Глазго завершился нулевой ничьей, поэтому предстоящая игра станет решающей.

Для обеспечения безопасности и комфорта зрителей в Алматы подготовили масштабные меры. Порядок будут обеспечивать более 2000 сотрудников полиции и Национальной гвардии. На стадионе предусмотрено резервное электроснабжение, медицинское дежурство, санитарная инфраструктура и доступ к высокоскоростному интернету.

Для болельщиков организованы бесплатные автобусные маршруты от ключевых точек города до Центрального стадиона и обратно. Автобусы начнут курсировать с 18:00.

Основные маршруты:

мкр. Калкаман (ост. Горбольница №7) – Центральный стадион

мкр. Орбита (ул. Мустафина – Торайгырова) – Центральный стадион

мкр. Айнабулак (ул. Макатаева – Павлодарская) – Центральный стадион

остановка "Халык Арена" (северное направление) – Центральный стадион

ж/д вокзал Алматы-1 – Центральный стадион

ж/д вокзал Алматы-2 – Центральный стадион

ЦОН Наурызбайского района – Центральный стадион

пересечение улиц Момышулы – Монке би – Центральный стадион

Вход на арену будет открыт с 18:45.